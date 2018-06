पुरुलिया में BJP कार्यकर्ता की हत्या पर कैलाश विजयवर्गीय ने मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र, जांच की मांग की

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक और शव मिलने से हड़कंप मच गया. पुरुलिया के डाभा गांव में यह शव बिजली के खंभे से लटका हुआ मिला. जिसे बीजेपी ने पार्टी का कार्यकर्ता होने का दावा किया और इसे हत्या करार दिया. समचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शव 32 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता दुलाल कुमार का है. बीजेपी ने दुलाल कुमार की मौत के लिए टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) को जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि, हरकत में आई पुलिस ने इस मामले की जांच तुरंत सीआईडी को सौंप दी. मगर बीजेपी इससे संतुष्ट नहीं है. बीजेपी के महासचिव कैलाश विजय वर्गीय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिख, इसमें दखल देने की मांग की है.

Bharatiya Janata Party General Secretary Kailash Vijayvargiya writes to NHRC over the incident of murder of a BJP worker in Purulia, writes, "We do not trust state government, police and the CID. We want NHRC do conduct a thorough investigation in the incident.' (File pic) pic.twitter.com/m8PdrEx3Ma