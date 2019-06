...जब BJP सांसद को ले रहा हेलीकॉप्टर जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई पर ही खाने लगा हिचकोले, देखें VIDEO

राजस्थान के एक भाजपा सांसद के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरने के बाद ही नियंत्रण खो दिया. न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी वीडियो देखकर लगता है कि हेलीकॉप्टर पर अगर पायलट ने समय रहते काबू ना पाया होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था. हेलीकॉप्टर में अलवर से सांसद महंत बालकनाथ सवार थे. उड़ान भरने के कुछ सेकंड के बाद ही धरती से कुछ मीटर ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर लगातार गोल-गोल घूमने लगा. स्थानीय लोगों को चिल्लाते और हाथ लहराते हुए सुना जा सकता है. फिर कुछ सेकंड बाद ही उन्होंने हेलीकॉप्टर पर काबू पा लिया. बता दें, बालकनाथ ने लोकसभा चुनाव ने 7.6 लाख वोटों के साथ चुनाव जीता था.

