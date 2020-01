खास बातें बीजेपी नेता दिलीप घोष ने एंबुलेंस को रास्ता न देने पर सफाई दी है रैली के दौरान एंबुलेंस को कथित तौैर पर नेता ने रास्ता बदलने को कहा था सोशल मीडिया पर नेता की आलोचना होने लगी थी

पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के कथित तौर पर रैली में एंबुलेंस को रास्ता ने दिए जाने को लेकर उन्‍होंने ट्वीट किया है. दिलीप घोष ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया और कहा, "कृष्णानगर में एक खाली एंबुलेंस को शांतिपूर्ण सभा में भेजा गया जिससे अफरा-तफरी मचे. एंबुलेंस ड्राइवर काफी देर तक वहीं खड़ा रहा. इस मौके पर 25000 लोग मौजूद थे जिन्होंने ये सब देखा. मौके पर मीडिया कर्मी भी मौजूद थे." इसके बाद दिलीप घोष ने लिखा, "यह बीजेपी की संस्कृति है कि लाखों की भीड़ में भी एंबुलेंस को जाने दें."

A vacant ambulance was sent to the peaceful assembly at Krishnanagar in order to create chaos, later the ambulance driver stalled the car in order to hear the deliberation. Atleast 25000 people and the local-national media have been witness to this incident. pic.twitter.com/fqJYgfPyBa — Dilip Ghosh (@DilipGhoshBJP) January 8, 2020

It is the culture of the BJP to let an ambulance pass through even amidst lakhs of people. — Dilip Ghosh (@DilipGhoshBJP) January 8, 2020

दरअसल इससे पहले एक वीडियो सामने आया था जिसे लेकर कहा जा रहा था कि दिलीप घोष और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एंबुलेंस को रास्ता देने से इंकार कर दिया और रास्ता बदल लेने को कहा. बता दें कि मंगलवार को पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में बीजेपी ने एक रैली का आयोजन किया था. इस दौरान बीजेपी समर्थक सड़क पर खड़े थे. वहां से जब एक एंबुलेंस ने निकलने की कोशिश की तो कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एंबुलेंस को जाने नहीं दिया.

#WATCH West Bengal: State BJP chief Dilip Ghosh orders to divert route of ambulance during an event in Nadia; says, "divert the route of ambulance as hundreds of people are sitting here. They (TMC) are doing it purposely. It's their tactic to disrupt this rally." (06.01.2020) pic.twitter.com/SALCvph6QQ — ANI (@ANI) January 8, 2020

सांसद दिलीप घोष पर आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने खुद ये देखने के बावजूद कि एंबुलेंस रास्ता दिए जाने का इंतजार कर रही थी, उन्होंने कार्यकर्ताओं को रास्ता देने के लिए कहने की जगह एंबुलेंस ड्राइवर को ही कहा कि दूसरे रूट से एंबुलेंस ले जाए.

कुछ लोग इस वीडियो की तुलना बेंगलुरू के उस वीडियो से कर रहे हैं जहां सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध कर रहे हजारों लोगों ने एक एंबुलेंस को निकलने के लिए रास्ता दिया था.

