US में हो रहे प्रदर्शनों के बीच BJP नेता कपिल मिश्रा ने वहां के नागरिकों को दी सलाह, कही ये बात

ऐसे में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इन दंगों को लेकर ट्वीट किया है. ट्वीट में उनका कहना है कि अगर सड़कों पर गलत लोग आकर दंगे करें, आग लगाएं तो सही लोगों को उनके सामने खड़े होकर मजबूती से बताना होगा कि वो किसी को भी ऐसा नहीं करने देंगे.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘प्यारे अमेरिकावासियों, जब गलत लोग आपकी सड़कों को हाईजैक कर लेते हैं, आपका शहर जलाते हैं और पुलिस पर हमला करते हैं तो सही लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए. उन्हें सड़कों पर आना चाहिए और इन लोगों की आंखों में देखकर मजबूती से बोलना चाहिए- हम तुम्हें हमारा शहर नहीं जलाने देंगे. बिना हिंसा के, लेकिन पूरी मजबूती के साथ. यह काम करता है. #USAonFire.'

Dear US citizens



when wrong people hijack ur roads, burn ur city & attack the cops



Right people shd not remain mute



come out on roads, look direct in their eyes & tell them firmly - we will not let u burn our city



Non Violent But Very Assertive



it surely works#USAonFirepic.twitter.com/xyNpW0CFwo