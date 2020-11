सड़क हादसे में बचीं BJP नेता खुशबू सुंदर, साजिश का इशारा कर बोलीं- 'मेरी कार तो दाहिने थी'

पिछले महीने ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुईं खुशबू सुंदर (Khushbu Sundar) की कार आज सुबह तमिलनाडु के मेलमरवथुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हादसे में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई लेकिन अभिनेत्री से नेता बनीं खुशबू सुंदर बाल-बाल बच गईं. हादसे के बाद उन्होंने अपनी क्षतिग्रस्त कार की दो तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और लिखा, "मेलमरवथुर के पास मेरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई...एक टैंकर ने आकर हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी. आपके आशीर्वाद और भगवान मुरुगन की कृपा से मैं सुरक्षित हूं.."

Met with an accident near Melmarvathur..a tanker rammed into us.With your blessings and God's grace I am safe. Will continue my journey towards Cuddalore to participate in #VelYaatrai#Police are investigating the case. #LordMurugan has saved us. My husband's trust in him is seen pic.twitter.com/XvzWZVB8XR