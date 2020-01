सैफ अली खान ने 'इंडिया की अवधारणा' को लेकर दिया बयान तो BJP की मीनाक्षी लेखी ने उनके बेटे तैमूर को लेकर कही ये बात

भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने अभिनेता सैफ अली खान पर उनके भारतीय इतिहास पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है. इसके लिए लेखी ने सैफ अली खान के तीन साल के बेटे तैमूर के नाम का जिक्र किया है. 17 वीं सदी के महाराष्ट्रीयन सैन्य नेता की कहानी बताने वाली उनकी फिल्म 'तानाजी' के राजनीतिक संदर्भ में एक साक्षात्कार में एक सवाल के जवाब में, सैफ अली खान ने कहा था, 'मुझे नहीं लगता कि यह इतिहास है. मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों से पहले इंडिया की कोई अवधारणा थी.'

मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'तुर्क भी तैमूर को क्रूर मानते थे. लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों का नाम तैमूर के नाम पर रखते हैं.' यह पहली बार नहीं है कि सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर के नाम को लेकर सवाल उठाए गए हैं. पहले भी इसको लेकर कई बार दक्षिणपंथी विचारधारा को मानने वाले लोगों ने ट्रोल किया है.

Even Turks find Taimur a brute ! But some people choose to name their children Taimur . https://t.co/T9xX5qihAw