यूपी में बीजेपी नेता ने दिव्यांग के साथ की बदसलूकी और सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला को चढ़ाया संक्रमित खून, 5 बड़ी खबरें 

1. VIDEO में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी कैद, दिव्यांग ने अखिलेश को वोट देने की बात की तो मुंह में डंडा घुसेड़ा

यूपी के संभल ज़िले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बीजेपी नेता एक दिव्यांग के मुंह में डंडा घुसेड़ने की कोशिश करता दिख रहा है. बीजेपी नेता ऐसा एक बार नहीं, बल्कि बार-बार करता हुआ दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि पीड़ित दिव्यांग बार-बार अखिलेश यादव को वोट देने की बात कर रहा था, जिससे बीजेपी नेता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था. हैरान करने वाली बात है कि ये सब एसडीएम के दफ्तर के बाहर हो रहा था.



2.तमिलनाडु के सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला को चढ़ा दिया गया HIV संक्रमित खून

तमिलनाडु के एक सरकारी अस्पताल में 24-वर्षीय गर्भवती महिला को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिए जाने का मामला सामने आया है. विरुधूनगर जिले के अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान हुए इस हादसे के बाद तीन लैब टेक्नीशियनों को पिछले दो साल में कथित रूप से लापरवाही करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. इस गर्भवती महिला को HIV-संक्रमित युवक से लिया गया खून 3 दिसंबर को चढ़ाया गया था. युवक को दो साल पहले एक सरकारी लैब द्वारा HIV तथा हेपाटाइटिस-बी पॉज़िटिव पाया गया था, जब उसने रक्तदान किया था. बहरहाल, उसे टेस्ट के नतीजों की जानकारी नहीं दी गई, और उसने पिछले महीने फिर सरकारी ब्लड बैंक के लिए रक्तदान किया. अधिकारियों के अनुसार, जब तक खून में HIV संक्रमण का पता चल पाता, उसका खून गर्भवती महिला को चढ़ाया जा चुका था.



3.BJP सांसद बोले- जितनी जरूरत नीतीश की हमें, उतनी ही उन्हें भी, बिहार में भी PM मोदी हैं हमारे मेन ब्रांड

बिहार में एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे की गुत्थी सुलझ गई है. बीजेपी-जदयू के बाद अब लोजपा भी सीटों से सहमत हो गई है और अब 17-17 और 6 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी. हालांकि, एक बीजेपी सांसद ने जो बयान दिए हैं, उससे यह संकेत मिलते हैं कि अब भी भाजपा बिहार में नीतीश कुमार को अपना मुख्य चेहरा नहीं मान रही है. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल नारायण सिंह का कहना है कि जिस तरह से पूरे देश में नरेंद्र मोदी मेन ब्रांड हैं, वैसे ही बिहार में भी वही हमारे मेन ब्रांड हैं. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बिहार बीजेपी सांसद गोपाल नारायण ने कहा कि ' जदयू और बीजेपी दोनों बराबर-बराबर के पार्टनर हैं. दोनों में कोई तुलना नहीं, अगर बीजेपी को नीतीश की जरूरत है, तो नीतीश को भी बीजेपी की जरूरत है. पूरे देश की तरह, बिहार में भी नरेंद्र भाई मोदी जी मेन ब्रांड हैं.

4.IND vs AUS 3rd Test Live Updates: भारत ने दो विकेट गंवा कर पार किया 150 रन का आंकड़ा

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground, Melbourne) (एमसीजी) पर भारत और ऑस्ट्रेलिया (India tour of Australia, 2018-19) के बीच आज तीसरा टेस्ट (AUS vs IND, 3rd Test) मैच खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. चार मैचों की इस सीरीज में अभी दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं. एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में जीत ने जहां भारत को बढ़त दिलाई थी, तो वहीं पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने वापसी कर बता दिया था कि उसे होम ग्राउंड पर हल्के में नहीं लिया जा सकता है. अब तीसरा टेस्ट टीम इंडिया (Team India) के लिए नई चुनौती लेकर आया है. आपको बता दें कि भारत ने नई प्रथा के तहत मैच से एक दिन पहले अंतिम एकादश का ऐलान कर दिया है. कप्तान विराट कोहली ने टीम में मयंक अग्रवाल को चुना है. कोहली ने इतना बड़ा जोखिम अपने दो शानदार सलामी बल्लेबाजों लोकेश राहुल और मुरली विजय की खराब फॉर्म को देखते हुए लिया है. इन दोनों को टीम से बाहर जाना पड़ा है. भारत ने अभी तक के खेल में दो विकेट खोकर 64 ओवर में 160 रनों का आंकड़ा छू लिया है. अभी विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर बने हुए हैं.



5.Zero Box Office Collection Day 5: शाहरुख की 'जीरो' को क्रिसमस पर मिला तोहफा, कमाए इतने करोड़

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) को बॉक्स ऑफिस पर सोमवार के मुकाबले क्रिसमस (Christmas) के मौके पर करीब 30 प्रतिशत की ग्रोथ मिली हैं. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक 25 दिसंबर को शाहरुख की 'जीरो' फिल्म ने लगभग 12 से 12.50 करोड़ की कमाई कर डाली है. वीकेंड के बाद सोमवार को फिल्म की कमाई बेहद कम हो गई थी, फिलहाल क्रिसमस के मौके पर शाहरुख को ग्रोथ मिलना एक तोहफे जैसा रहा. हालांकि अब पहले सप्ताह के बाकी बचे हुए दिन में फिल्म 100 करोड़ के आस-पास कमा सकती है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखा जाए तो जितनी उम्मीद इस फिल्म से शाहरुख, अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने की होगी, उससे बेहद कम की कमाई कर पाई है.शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो' (Zero) को यूपी और बिहार से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. साल 2018 खान की तिकड़ी के लिए अच्छा नहीं रहा. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' कोई भी रिकॉर्ड बनाने से चूक गई. दिलचस्प यह है कि पहले दिन की कमाई के मामले में शाहरुख खान की 'Zero' रजनीकांत (Rajinikanth) की '2.0 (Robot 2.0)' को भी पीछे नहीं छोड़ सकी है.