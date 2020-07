राजस्थान में कांग्रेस की सरकती जमीन पर बोले BJP के ओम माथुर, विधायक गहलोत से खुश नहीं...

Rajsthan Crisis: राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत (Sachin Pilot vs Ashok Gehlot) के सियासी द्वंद पर बीजेपी अपनी नजरे जमाए हुए है. बीजेपी नेता ओम माथुर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सरकार चलाने का अवसर दिया था. उन्हें इसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए था. मुख्यमंत्री को अपनी सरकार पर पकड़ बनानी चाहिए लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए. ओम माथुर के अनुसार कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री गहलोत से नाराज हैं. बीजेपी नेता के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

People of Rajasthan had given an opportunity to Congress to form govt in the state, they should have used it properly. CM should have kept his govt intact, but he is not able to do it. His party MLAs are not happy with him: Om Mathur, BJP.