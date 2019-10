जेल में बैठे कुछ नेता जम्मू-कश्मीर के लोगों को संदेश भिजवा रहे हैं- बंदूक उठाओ और कुर्बान हो जाओ : राम माधव

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कहा है कि जेल में बैठे कुछ नेता संदेश भेजकर जम्मू-कश्मीर की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. राम माधव ने यह बात श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में कही है. उन्होंने कहा, जेल में बैठकर बाहर संदेश भिजवा रहे हैं कि बंदूक उठाओ और खुद को कुर्बान कर दो.' राम माधव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को ऐसे नेताओं से कहना चाहिए कि पहले वह आगे आएं और कुर्बानी दें. राम माधव का यह बयान ऐसे समय में है जब सरकार नजरबंद नेताओं के अब रिहा करने पर विचार कर रही है. कुछ दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने नजरबंदी झेल रहे पार्टी के नेता फारुक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की है.

