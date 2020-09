CM उद्धव ठाकरे का कार्टून फारवर्ड किया तो रिटायर नौसेना अफसर को पीटा गया, देखें VIDEO

कंगना रनौत को लेकर ठाकरे-पवार की मुलाकात में क्या-क्या हुआ...?

शर्मा के पुलिस को दिए बयान के मुताबिक उन्होंने उद्ध्व ठाकरे का एक कार्टून एक व्हाट्सएप ग्रुप से अपने सोसायटी के ग्रुप में फारवर्ड किया था, इसमें नाराज होकर कमलेश कदम नाम के एक व्यक्ति ने फोन कर पहले उनका नाम और पता पूछा फिर दोपहर में बिल्डिंग के नीचे बुलाकर मारपीट की. मारपीट की यह घटना सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. नौसेना के रिटायर अधिकारी शर्मा ने मामले को लेकर समता नगर पुलिस में थाने में FIR दर्ज कराई है. पुलिस ने कमलेश कदम और 8 से 10 लोगों के खिलाफ धारा 325 , 147, 149 के तहत मामला दर्ज किया है . मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नही हुई है.

Extremely sad & shocking incident.

Retired Naval Officer got beaten up by goons because of just a whatsapp forward.

Pls stop this GundaRaj Hon Uddhav Thackeray ji.

We demand strong action and punishment to these goons. https://t.co/g4fQ5xfPYzpic.twitter.com/p1vdP2P0m8