BJP विधायक की बेटी ने बताया कि पिता से है जान का खतरा, पुलिस का आया ये जवाब

बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बेटी साक्षी ने दावा किया है कि उसे पिता से जान का खतरा है. इस मामले में बरेली के एसएसपी ने कहा, ''सोशल मीडिया पर कपल द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को हमने देखा है. यदि वह हमें सुरक्षा के लिए लिखेंगे तो हम उन्हें निश्चित तौर पर सुरक्षा प्रदान करेंगे.'' इससे पहले ''मेरे खिलाफ मीडिया में जो चल रहा है यह सब गलत है बेटी बालिग है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है, मैंने किसी को कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी है, न ही मेरे किसी आदमी ने दी है, न ही मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने दी है. मैं व मेरा परिवार अपने काम में व्यस्त हैं, मैं अपनी विधानसभा में जनता का कार्य कर रहा हूं व पार्टी (भाजपा) का सदस्यता चला रहा हूं. मेरी तरफ से किसी कोई खतरा नहीं है.''

