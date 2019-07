बीजेपी विधायक मर्डर केस: स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी किया

स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में एक अलग रुतबा हुआ करता है. यही वजह है कि बसपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, मगर उनके कद को देखते हुए दोबारा पार्टी के टिकट से चुनाव लड़वाया. मुख्तार अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड पांच बार विधायक चुने गए हैं. अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एक उम्मीदवार के रूप में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता था.

Delhi: CBI Special Court acquits all accused, including ex-MLA Mukhtar Ansari, and others in a murder case of BJP MLA Krishnanand Rai. pic.twitter.com/GrRQjBmdHF