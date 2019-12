पश्चिम बंगाल में BJP विधायक ने TMC कार्यकर्ताओं पर लगाया उन पर बम फेंकने का आरोप

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बीच गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा है. अब दक्षिण 24 परगना के भाटपारा से विधायक पवन सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उनके पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और उन पर टीएमसी के लोगों ने बम से हमला किया. उन्होंने कहा, "मुझे पता चला कि मेरे पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की जा रही है. जब मैं वहां गया तो मैंने एक लड़के को वहां टीएमसी के झंडा रंगते देखा."

पवन सिंह ने बताया कि उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने 10 मिनट में पहुंचने की बात कही लेकिन तब तक उन पर दो बम फेंके गए लेकिन उनमें से कोई फटा नहीं. सिंह ने कहा, 'हमने इन्हें पुलिस को दिखाया और इलाके से चले गए. बाद में हमें पता चला कि एक बम जो उन पर फेंका गया था उसमें विस्फोट हो गया.''

North 24 Parganas: BJP's Bhatpara MLA Pawan Singh alleges that his party office was vandalised & he was attacked with bombs by TMC people. Says "I got to know my party office is being vandalised.When I went there I saw a boy painting it in colours of TMC flag." #WestBengal (5.12) pic.twitter.com/ZFPTSiCNLB