महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन को 'ड्रामा' बताने वाले बयान पर बोले BJP सांसद हेगड़े- मैंने गांधी का नाम ही नहीं लिया

महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयान को लेकर विवादों में चल रहे कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने इस मुद्दे पर सफाई दी है. अनंत हेगड़े ने पूरे मामले पर कहा है "सभी संबंधित मीडिया रिपोर्टें झूठी हैं. मैंने कभी वह नहीं कहा , जिस पर बहस हो रही है. यह एक अनावश्यक विवाद है.यदि कोई देखना चाहता है तो भाषण सार्वजनिक डोमेन में है. यह ऑनलाइन और मेरी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. मैंने कभी महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा. मैं सिर्फ हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा कर रहा था.1 फरवरी 2020 को दिए मेरे बयान की जिम्मेदारी लेता हूं. मैंने किसी राजनीतिक पार्टी, महात्मा गांधी या किसी और का कोई जिक्र नहीं किया था. मैंने सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम को वर्गीकृत करने की कोशिश की थी."

