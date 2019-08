बीजेपी सांसद ने कहा, हम भगवान राम के वंशज, सबूत भी है हमारे पास

राजसमंद से भाजपा सांसद और जयपुर के पूर्व राजघराने की सदस्य दीया कुमारी (Diya Kumari) ने कहा कि राम मंदिर मुद्दे का जल्द समाधान होना चाहिए. दीया कुमारी ने रविवार को ट्वीट किया कि राम मंदिर मुद्दे का जल्द समाधान होना चाहिए. अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान भगवान राम के वंशज के बारे में उठे सवाल पर उन्होंने कहा,‘अदालत ने पूछा कि भगवान राम के वंशज कहां हैं. दुनियाभर में भगवान श्रीराम जी के वंशज हैं. इसमें मैं और मेरा परिवार भी शामिल हैं, हम भगवान श्रीराम के पुत्र कुश के वंशज हैं.'

Rajsamand MP&BJP leader, Diya Kumari claims that Jaipur's erstwhile royal family has descended from Lord Ram's son Kush, says, "I'm saying this on basis of manuscripts & documents we have. I said this after SC (during Ayodhya case) asked if there are any descendants of Lord Ram?" pic.twitter.com/U052PnDhtH