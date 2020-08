बीजेपी MP मेनका गांधी ने कुत्ते पर गाड़ी चढ़ाने का VIDEO किया शेयर, आरोपी पर केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान गुरजिंदर सिंह के तौर पर की गई है और पीपुल फॉर एनिमल के प्रतिनिधियों की शिकायत पर उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि सिंह कपूरथला के दांडूपुर का रहने वाला है और फरार है.

This is Gurinder Singh s/o Harbans Singh, village Dandupur, Kapurthala in Punjab. He is a breeder and seller of dogs for dog fights. This is what he does to dogs when they are no longer useful.



This dog died after 30 minutes of being in excruciating pain. pic.twitter.com/lIvBpzXOhp