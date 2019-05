मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे सांसद से पूछा- 'क्या शपथ ग्रहण में भी साइकिल से जाएंगे?' तो मिला यह जवाब

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद गुरुवार को नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में दूसरे कार्यकाल की प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. शपथ ग्रहण समारोह में देश-दुनिया से करीब 8000 हजार मेहमानों को आमंत्रित किया गया है. कैबिनेट में पीएम मोदी के अलावा एनडीए के कई अन्य नेता भी शपथ ग्रहण करेंगे. इस बार कई नए चेहरे भी पीएम मोदी के साथ शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, उनमें से मनसुख लाल मंडाविया भी हैं. उन्हें संसद में साइकिल से पहुंचने के लिए पहचाना जाता रहा है.

Mansukh Lal Mandaviya, BJP when asked if he will go for swearing-in ceremony on a bicycle: For me it is not a fashion to go on a bicycle, it is my passion. I had always gone to the Parliament on a bicycle. It is eco-friendly, it saves fuel & keeps you physically healthy. https://t.co/TW8CpiysEy