'भिक्षा' को अपनी इनकम सोर्स बताने वाली BJP सांसद प्रज्ञा सिंह भिखारियों को 500 रुपये के नोट बांटती दिखीं, देखें VIDEO

विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह का एक वीडियो सामने आया है. मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह इस वीडियो में भिखारियों को 500-500 रुपये के नोट बांटती हुई दिख रही हैं. गौर करने वाली बात यह है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने चुनाव के लिए नामांकन के साथ दिए हलफनामे में उन्होंने आय का साधन 'भिक्षा ' को बताया था. यह वीडियो सिहोर का बताया जा रहा है. बता दें, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कई विवादित बयान दिए हैं. उनके बयानों को लेकर उन्हें भाजपा नेतृत्व की ओर से कई बार चेतावनी भी मिल चुकी है.

बता दें, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल गौर की श्रद्धांजलि सभा में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने विपक्ष द्वारा भाजपा के नेताओं पर मारक शक्ति के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की थी. भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो एक महाराज मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बहुत बुरा समय चल रहा है. विपक्ष एक मारक शक्ति का प्रयोग आपकी पार्टी और उसके नेताओं के लिए कर रहा है. ऐसे में आप सावधान रहें. यह भाजपा को नुकसान पहुंचने के लिए किया जा रहा है

In an affidavit filed along with her nomination papers @SadhviPragya_MP Under "source of income", has entered "Bhikshatan"yesterday she was seen distributing 500 Rs @INCMP@kidliberty#WednesdayThoughts#SupremeCourt#AyodhyaHearing@ndtvindiapic.twitter.com/c9w5yRWrNz