''वह दिन दूर नहीं, जब दिल्ली में मुगलों का राज वापस आ जाएगा'': BJP सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद तेजस्वी सूर्या ने बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "जो आज दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहा है, वह हमें इस बात का एहसास दिला रहा है कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज सतर्क नहीं हुआ, देशभक्त भारतीय इसके खिलाफ खड़े नहीं हुए, तो वह दिन दूर नहीं, जब दिल्ली में मुगलों का राज वापस आ जाएगा."

NRC पर ओवैसी की बीजेपी को चुनौती, 'कह दें कि जब तक मोदी पीएम हैं तब तक यह नहीं आएगा'

BJP MP Tejasvi Surya in Lok Sabha yesterday: What is happening today in Delhi's Shaheen Bagh is a stark reminder that if the majority of this country is not vigilant, the patriotic Indians do not stand up to this, the days of Mughal Raj coming back to Delhi are not far away. pic.twitter.com/Hvb5QvNAPH