राहुल गांधी के 'रेप इन इंडिया' बयान पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, महिला सांसदों ने माफी की मांग की

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'रेप इन इंडिया' वाले बयान पर शुक्रवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ. स्मृति इरानी समेत बीजेपी की तमाम महिला सांसदों ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और उनसे माफी की मांग की. स्मृति इरानी ने राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि वे (राहुल गांधी) रेप को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. क्या वे चाहते हैं कि महिलाओं के साथ रेप हो? इस दौरान भाजपा की तमाम महिला सांसद लोकसभा में अपनी जगह पर खड़ी हो गईं और 'राहुल गांधी माफी मांगो' के नारे लगाने लगीं.

Union Minister Smriti Irani in Lok Sabha on Rahul Gandhi's 'rape in India' remark: This is first time in history that a leader is giving a clarion call that Indian women should be raped. Is this Rahul Gandhi's message to the people of the country? pic.twitter.com/BSTDlIoZ1h

दरअसल, झारखंड के गोड्डा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था, ''नरेंद्र मोदी ने कहा था 'मेक इन इंडिया' लेकिन आजकल आप जहां कहीं भी दिखते हैं, वह 'रेप इन इंडिया' है. उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के विधायक ने एक महिला के साथ बलात्कार किया, फिर वह एक दुर्घटना की शिकार हुई लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी नहीं कहा.'' बता दें कि लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी शुक्रवार को राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा हुआ.

Few MPs in Rajya Sabha raise slogans of 'Rahul Gandhi maafi maango' over Rahul Gandhi's 'rape in India' remark; Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu says, "you cannot take the name of a person who is not a member of this House. No body has the business to disturb the House". pic.twitter.com/Ojp2BthDBO