बीजेपी ने #5YearChallenge के जरिए बताया देश में क्या-क्या बदला, कैसे हुआ विकास?

फेसबुक पर इन दिनों 10 ईयर चैलेंज (#10yearschallenge) चल रहा है, जिसमें लोग अपनी 10 साल पुरानी और आज की तस्वीर का कोलाज बना कर पोस्ट कर रहे हैं. इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने 5 ईयर चैलेंज (#5YearChallenge) शुरू किया है. इसके तहत वह साल 2014 बनाम साल 2019 के विकास के दावे कर रही है.बीजेपी के फेसबुक पेज और ट्विटर पर 5 ईयर चैलेंज की तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं. इसमें साल 2014 और साल 2019 के बीच हुए विभिन्न फैसलों और कामों की तुलना की गई है. बीजेपी की ओर से #5YearChallenge ट्विटर पर भी ट्रेंड करता रहा.बीजेपी के फेसबुक पेज पर उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में चल रहे अर्ध कुंभ को साल 2013 और साल 2019 में आवंटित किए गए बजट पर भी पोस्ट किया गया है. पोस्ट में दावा किया गया है कि- 'साल 2013 में कुंभ के लिए 1300 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था. साल 2019 में 4,200 करोड़ रुपए आंवटित किए गए हैं.'.

दुनिया भर में चल रहे 10 Year Challenge की देखादेखी बीजेपी ने अपना #5YearChallengeशुरू किया है और वो बता रही है कि इन 5 सालों में क्या-क्या बदला है. बीजेपी अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल कर 5 साल के बदलाव को बयां कर रही है. बीजेपी ने गंगा के दो फोटो डालकर दावा किया है कि उसने गंगा को सबसे बड़े नाले की गंदगी से मुक्ति दिलाई गई है. बीजेपी ने वाराणसी अस्सी घाट की दो तस्वीरें डालकर बताया है कि वो अब कितना खूबसूरत हो गया है. इसी तरह बीजेपी ने दो फोटो डालकर दावा किया है कि स्वच्छ भारत के तहत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिल गई है. रसोई गैस घर तक पहुंचाने का भी दो फोटो जारी करके दावा किया गया है. कहा गया है कि 2013 में 18452 गांवों में बिजली नहीं थी 2019 में हर गांव जगमग है.

Here is our #5YearChallenge . In 2013, only Rs. 1,300 crore were allocated for Kumbh. In 2019, Rs. 4,200 crore budget provided for Kumbh 2019. pic.twitter.com/5m0dVQTJu0

2014 में सिर्फ़ 55 फीसदी गांवों तक सड़क थी लेकिन अब 91 फीसदी गांवों तक सड़क पहुंचने का दावा है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफ़ायती मकान देने का भी दावा बीजेपी ने किया है. 2013 की तुलना में 2018 में होम लोन सस्ता होने का दावा भी किया जा रहा है. 2014 में 50 फीसदी लोगों के पास बैंक खाते थे अब हर किसी का बैंक में खाता है. एक फोटो घोटाला बनाम विकास का भी लगाया गया है.आयुष्मान भारत और सेना की बहादुरी के बारे में भी शोशल मीडिया पर पोस्ट हैं.

The long overdue completion of a crucial project like the Bogibeel Bridge, along with transformational policies like Ayushman Bharat and Ujjwala Yojana symbolise the 360 degree makeover India has seen since 2014 #5YearChallengepic.twitter.com/sHbHvpqFTD