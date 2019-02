Video: अमित शाह पहुंचे प्रयागराज के कुंभ मेले में, CM योगी और साधुओं संग लगाई संगम में डुबकी

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे. उन्होंने कुंभ में संगम स्थल पर पहुंचकर डुबकी लगाई. गंगा आरती भी की. उनके साथ गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने वाले साधु-संतों में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेन्द्र गिरी, जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी, महंत हरिगिरी आदि शामिल रहे. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी संगम तट पर पहुंचे थे. अमित शाह जब स्नान करने संगम पहुंचे तो साधु-संतों और समर्थकों ने हर-हर महादेव का उद्घोष किया.

संगम के किनारे खड़े अमित शाह का दोनों हाथ पकड़कर सहारा देते हुए धारा के बीच ले गए. इस दौरान उन्होंने पवित्र स्नान किया. अमित शाह स्नान के दौरान भगवावस्त्र में नजर आए.

WATCH | BJP president Amit Shah, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath take holy dip at #KumbhMela in Prayagraj pic.twitter.com/vP8XIQtQyV