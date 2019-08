BJP ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी, चार राज्यों के नियुक्त किए चुनाव प्रभारी

भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. भाजपा ने इन प्रदेशों के लिए अपने चुनाव प्रभारी और चुनाव सह-प्रभारियों का ऐलान कर दिया है. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चुनाव प्रभारी तथा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय को चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किया है. वहीं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए BJP के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी तथा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व कर्नाटक के पूर्व विधायक लक्ष्मण सावदी को चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किया है.

इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रभारी तथा उत्तर प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह को चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किया है. और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए BJP के राष्ट्रीय महासचिव ओमप्रकाश माथुर को चुनाव प्रभारी तथा बिहार के मंत्री नंदकिशोर यादव को चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किया है.

