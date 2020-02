CAA पर BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले- महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव ऐसा नहीं कर सके, PM मोदी ने कर दिखाया

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के लिए तारीफ के पुल बांधे. जेपी नड्डा का कहना है कि जो काम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, वो पीएम मोदी ने कर दिखाया. बीजेपी के ही एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, ''महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह, सभी ने कहा कि वे पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित अल्पसंख्यकों को लाएंगे. वे ऐसा नहीं कर सके, पीएम मोदी ने कर दिखाया.''

BJP President Jagat Prakash Nadda in Shimla on #CitizenshipAmendmentAct: Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Dr Manmohan Singh, all said that they will bring persecuted minorities from Pakistan&Bangladesh. They couldn't do it, PM Modi did it. (27.02) pic.twitter.com/Gyhw8310g5