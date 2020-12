बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद नगर निकाय चुनाव नतीजों पर किया ट्वीट, कहा- 'यह नतीजे पीएम मोदी के प्रति लोगों के समर्थन को दर्शाते हैं'

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद नगर निकाय चुनाव नतीजों पर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'ये ऐतिहासिक नतीजे बताते हैं कि के लिए देश के लोग सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे का समर्थन करते हैं. यह नतीजे पीएम मोदी के प्रति लोगों के समर्थन को दर्शाते हैं. साथ ही इससे पीएम मोदी के विकास और सुशासन के मॉडल के प्रति लोगों के समर्थन को दिखाता है.'

Historic result for BJP in Hyderabad GHMC elections shows that people of the country supports only & only development agenda. This result reflects people's unequivocal support to Hon PM Shri @narendramodi ji's development & governance model.