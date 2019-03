भगोड़े नीरव मोदी पर घमासान, बीजेपी बोली- 'उल्टा चोर चौकीदार को डांटे'

पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी नीरव मोदी (Nirav Modi) के लंदन में रहने और वहां बेखौफ घूमने की खबर सामने आने के बाद एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं. बीजेपी ने ट्वीट कर सारा ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ा और कहा, 'नीरव मोदी के घोटाले की शुरुआत साल 2011 में हुई. उस वक्त यूपीए सत्ता में थी. मोदी सरकार ने इसको पकड़ा और खुलासा किया. अपराधी को भगोड़ा घोषित किया गया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई, अवैध घर उड़ा दिए गए, व्यवसाय बंद हो गए. आपराधिक मामले दायर करने के बाद एजेंसियां पीछे लगी हैं.'' बीजेपी ने आगे लिखा, ''यूपीए सरकार के दौरान घोटाला करने वाले तमाम लोग आज कस्टडी में हैं. अन्य को भी लाने की प्रक्रिया चल रही है. जिन्होंने भी भारत के साथ धोखा किया है, वे मोदी सरकार में बच नहीं सकते हैं''. बीजेपी ने माल्या के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि, 'माल्या को दूसरी बार लोन के लिए सुविधाएं कब प्रदान की गईं....यूपीए सरकार में. ''उल्टा चोर कोतवाल को डांटे''.

When was the facility of second restructuring of bank loans given to Mallya? under UPA government.

“Ulta Chor Chowkidar Ko Dante.”