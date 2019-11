'पवार गेम' खेलने के बाद बीजेपी की नसीहत- संजय राउत को अब चुप हो जाना चाहिए, उन्होंने शिवसेना को बर्बाद कर दिया

महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना नेता संजय राउत को नहसीहत दी है कि अब वह चुप जाएं उन्होंने शिवसेना को बर्बाद कर दिया है. महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि मतदाताओं ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन को जनादेश दिया था. हमें 161 विधायक मिले थे. लेकिन शिवसेना ने जनादेश का अपमान किया है. शिवसेना ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही विकल्प की बात कर रहे हैं. इससे पहले इस नए सियासी घटनाक्रम पर संजय राउत ने प्रेस कांन्फ्रेस कर कहा, 'अजित ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है. संजय ने कहा, '' महाशय! 9 बजे तक हमारे साथ बैठे थे. उसी वक्त हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली-बदली लग रही थी. नजर मिलाकर बात नहीं कर रहे थे और फिर अचानक से गायब हो गए. उनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया.' संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने राजभवन का दुरुपयोग किया है और जिस तरह रात के अंधेरे में सरकार बनाई गई है ये पाप है. उन्होंने कहा कि अजित पवार ने महाराष्ट्र की जनता और छत्रपति शिवाजी के मूल्यों का अनादर किया है. वहीं इसके बाद संजय राउत ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, 'पाप के सौदागर'.

Chandrakant Patil, Maharashtra BJP President: Voters had voted for BJP-Shiv Sena alliance and we got 161 MLAs, but Shiv Sena betrayed the mandate. Since the first press conference they had started talking about alternatives. pic.twitter.com/Lus9Y24qC8