'मुस्लिम विक्रेताओं से सब्ज़ी न खरीदो' कहने वाले विधायक को BJP ने लगाई लताड़, नड्डा बोले- ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं

बता दें कि बयान को लेकर BJP विधायक सुरेश तिवारी को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोरोनावायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से एक वीडियो में मुस्लिम सब्ज़ी विक्रेताओं से खरीदने के खिलाफ चेताया, बल्कि आलोचना होने पर भी अपने बयान का बचाव करते हुए पूछा, "इस पर बवाल क्यों बना रहे हैं...?"

Thread ... This is Suresh Tiwari , a @BJP4UP MLA from east UP . A video of him asking for a boycott of Muslim vegetable vendors in #lockdown is viral. Today, when asked, the MLA said he had done nothing wrong and that he was only reacting to complaints of spitting .... pic.twitter.com/OgtCiR97il