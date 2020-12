असम: BJP ने बनाया नया गठबंधन, UPPL के साथ BTC पर करेगी राज, BPF को लगाया किनारे

राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भाजपा, यूपीपीएल और जीएसपी नए पार्टनर होंगे और सभी मिलकर बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में गठबंधन सरकार बनाएंगे. उन्होंने कहा, छात्र नेता से नेता बने प्रमोद बोरो बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख होंगे.

असम: BTC चुनाव में त्रिशंकु परिणाम, लेकिन बीजेपी को बड़ा फायदा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य में नया गठबंधन बनाने पर एनडीए नेताओं राज्य के मुख्यमंत्री को बधाई दी है और कहा है कि एनडीए ने बीटीसी चुनावों में सहज बहुमत हासिल कर लिया. उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया है.

NDA secured a comfortable majority in Assam BTC election.



Congratulations to our ally UPPL, CM @sarbanandsonwal, @himantabiswa, @RanjeetkrDass and @BJP4Assam unit.



I thank people of Assam for their continued faith in PM @narendramodi's resolve towards a developed North East.