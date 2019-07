तमंचे पर डिस्को करने वाले बीजेपी विधायक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सामने आया उत्तराखंड बीजेपी प्रमुख का बयान

भारतीय जनता पार्टी (BJP) से सस्पेंड हो चुके विधायक कुंवर प्रणव सिंह 'चैंपियन' (Pranav Champion) का वीडियो वायरल होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इस मामले में उत्तराखंड बीजेपी (BJP) के प्रमुख श्याम जाजू का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, 'पार्टी बीजेपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, केंद्रीय नेतृत्व ने सुझाव दिया है कि विधायक को परमानेंट तरीके से सस्पेंड किया जाए. वहीं विधायक ने देहरादून पुलिस से सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को धमकी दी जा रही है. वीडियो वायरल होने के मुद्दे पर चैंपियन ने कहा, 'क्लिप एडिट किया गया है और यह उनकी निजता में घुसपैठ जैसा है. मैंने कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहे.'

