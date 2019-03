हैकिंग के बाद BJP की वेबसाइट आज भी बंद, कांग्रेस और 'आप' ने कसा तंज, Tweet कर कही यह बात...

भारतीय जनता पार्टी (BJP Website) की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर लिया गया है. वेबसाइट हैक करने के बाद वेबसाइट डाउन हो गई है और वह काम नहीं कर रही है. बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट BJP.org.com जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उस पर आपको अंग्रेजी में 'वी विल बैक सून' लिखा आएगा. कांग्रेस की ट्विटर मैनेजर दिव्या स्पंदना सबसे पहले बीजेपी वेबसाइट (BJP Website) की खराबी के बारे में ट्वीट करने वालों में से थीं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की एक मेम का स्क्रीनशॉट साझा किया. इस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तंज कसा है.

Morning @BJP4India, we realise you've been down for a long time now. If you need help getting back up, we're happy to help ???? pic.twitter.com/pM12ADMxEj — Congress (@INCIndia) March 6, 2019

कांग्रेस ने ट्वीट किया, 'सुप्रभात @BJP4India, हमें पता चला है कि काफ़ी समय से आपकी वेबसाइट डाउन है... अगर आपको इसे फिर शुरू करने के लिए मदद की ज़रूरत हो तो हम ख़ुशी-ख़ुशी तैयार हैं.

As we said #CongressHelpingBJPhttps://t.co/i141ghCbe3 — AAP (@AamAadmiParty) March 6, 2019

वहीं, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, 'जैसा कि आपने दिल्ली में किया, इस चुनाव में बीजेपी जहां भी कमज़ोर है, कांग्रेस वहां उनकी मदद करेगी...जैसा कि हमने कहा..

Bhaiya aur Bhehno if you're not looking at the BJP website right now- you're missing out — Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) March 5, 2019

दिव्या स्पंदना ने एक दिन पहले ट्वीट किया कि अगर आप अभी बीजेपी की वेबसाइट को नहीं देख रहे हैं, तो आप मिस कर रहे हैं. बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीम वाले स्क्रीनशॉट की भरमार हो गई. इस मीम के नीचे 'बोहेमियन रैपसोडी' का म्यूजिक वीडियो भी लगा है. एक मीम में मजाक भी उड़ाया गया है, जिसमें दिखाया गया कि जब मोदी जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वह उनके पास से निकल जाती हैं.