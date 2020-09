पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में चढ़ाया 70 किलो का लड्डू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक 70 किलो का लड्डू श्री कामाक्षी अम्मन मंदिर में चढ़ाया और कोयंबटूर के लोगों में बांटा. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले में वाडनगर में हुआ था.

Tamil Nadu: Ahead of PM Narendra Modi's birthday, BJP workers offered a 70-kg laddoo at Sri Kamatchi Amman Temple and distributed it among people in Coimbatore. pic.twitter.com/7uSoDGjage