बीजेपी का आरोप, बंगाल में पुलिस के साथ झड़प के दौरान एक कार्यकर्ता की हुई मौत

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बंगाल में पुलिस के साथ भिड़ंत में अपने एक कार्यकर्ता के मारे जाने का दावा किया है. राज्‍य के बीजेपी नेता दिलीप घोष (Dilip Ghosh) ने कहा कि उलेन राय नाम के इस कार्यकर्ता के सीने पर छर्रों (pellet)के घाव थे. उन्‍होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि ये बुलेट किसने दागे? पुलिस ने या बदमाशों ने.

Ulen Roy, BJP worker, died due to police lathicharge. He was demanding development of North Bengal. Pishi is the home minister of Bengal and is directly responsible for his death.



It is obvious that Pishi resents North Bengal and is targeting those opposed to TMC's injustice! pic.twitter.com/w0RNpDd7eT