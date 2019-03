BJP ने आखिर क्यों कहा- रॉबर्ट वाड्रा सच में ईमानदार हैं, अब आप भारत रत्न के योग्य

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra)पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान को लेकर निशाना साधा है. भाजपा (BJP) ने रॉबर्ट वाड्रा के उस बयान को लेकर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में साफ (बेदाग) नहीं हो जाता, वह न तो देश छोड़कर भागेंगे और न ही कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी की जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा एएनआई से बात करते हुए कहा था, 'मैं इस देश में हूं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा है और भाग गए हैं, उनके बारे में क्या है? मैं हमेशा इस देश में रहने जा रहा हूं. जब तक मेरा नाम साफ नहीं हो जाता, तब तक न तो देश छोड़ूंगा और न ही सक्रिय राजनीति में में आऊंगा. यह मेरा वादा है.'

रॉबर्ट वाड्रा का नाम भ्रष्टाचार के कुछ मामले में आने के बाद भाजपा उन पर निशाना साधती रही है. गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, 'रॉबर्ट सच में ईमानदार हैं. यह स्वीकार करने के लिए धन्यवाद कि आपने लूट की है. अब आपके परिवार के कोटे के मुताबिक आप भारत रत्न पाने के योग्य हैं.'

Robert is really honest. Thanks for accepting that you looted. You are now eligible for the Bharat Ratna as per your family quota :) https://t.co/zQRl5hQ0xt