'जय श्रीराम' के नारे नहीं लगाने पर गुरुग्राम में मुस्लिम युवक पर हुआ हमला तो भड़के BJP के गौतम गंभीर, कही ये बात

देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कुछ युवकों द्वारा एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट के खिलाफ भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद गौतम गंभीर ने निशाना साधा है. मुस्लिम युवक के साथ टोपी पहनने पर मारपीट की गई, और उससे जबरन 'जय श्रीराम' के नारे लगवाने के लिए दबाव बनाया गया. हालही में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीतने वाले गौतम गंभीर ने सोमवार सुबह आरोपियों के खिलाफ 'उचित कार्रवाई' करने की बात करते हुए कहा कि 'हम धर्मनिरपेक्ष' देश हैं. गंभीर ने ट्वीट करते हुए कहा, 'गुरुग्राम में मुस्लिम युवक से टोपी उतारने और जय श्रीराम के नारे लगाने के लिए कहा गया.' यह निंदनीय है. गुरुग्राम प्रशासन की ओर से जरूरी कार्रवाई की जाए. हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, जहां जावेद अख्तर 'ओ पालन हारे, निर्गुण और न्यारे' लिखते हैं और राकेश ओम प्रकाश मेहरा दिल्ली-6 में 'अर्जियां' दिया है.

बता दें, गुरुग्राम में पारंपरिक टोपी पहनने के लिये 25 वर्षीय मुस्लिम युवक की चार अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर पिटायी की. पीड़ित की पहचान मोहम्मद बरकर आलम के तौर पर हुई है. मूलत: बिहार का रहने वाला आलम यहां के जैकब पुरा इलाके में रहता है. पुलिस में दी गयी शिकायत में आलम ने आरोप लगाया कि सदर बाजार मार्ग पर चार अज्ञात लोगों ने उसे रोका और पारंपरिक टोपी पहनने पर आपत्ति जतायी. उसने बताया कि आरोपियों ने उसे धमकी दी और कहा कि इस इलाके में इस तरह की टोपी पहनने की इजाजत नहीं है.

“In Gurugram Muslim man told to remove skullcap,chant Jai Shri Ram”. It is deplorable. Exemplary action needed by Gurugram authorities. We are a secular nation where @Javedakhtarjadu writes “ओ पालन हारे, निर्गुण और न्यारे” & @RakeyshOmMehra gave us d song “अर्ज़ियाँ” in Delhi 6.

रमजान के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, 'जय श्री राम' का नारा न लगाने पर युवक की पिटाई

आलम ने अपनी शिकायत में कहा, ‘उन्होंने मेरी टोपी हटा दी और मुझे थप्पड़ मारे साथ ही उन्होंने ‘भारत माता की जय' का नारा लगाने को भी कहा.' उसने कहा, ‘मैंने उनके आदेश का पालन किया और ‘भारत माता की जय' का नारा लगाया लेकिन उन्होंने मुझे ‘जय श्रीराम' का उद्घोष करने के लिये कहा, जिसे करने से मैंने इनकार कर दिया. इस पर एक युवक ने सड़क किनारे पड़ी लाठी उठायी और बेरहमी से मुझे पीटना शुरू कर दिया. उन्होंने मेरे पैर और पीठ पर वार किया.'

My thoughts on secularism emanate from honourable PM Mr Modi's mantra “सबका साथ, सबका विकास, सब का विश्वास”. I am not limiting myself to Gurugram incident alone, any oppression based on caste/religion is deplorable. Tolerance & inclusive growth is what idea of India is based on.