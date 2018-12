BJP के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने की राहुल गांधी की तारीफ, कही यह बात...

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव (Ram Madhav) ने परोक्ष रूप से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की तारीफ की. राम माधव का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी ने हालिया चुनाव में अपनी चुनावी ताकत आज़माई, और कांग्रेस पार्टी को कुछ जीत दिलाई है." इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी ने नेतृत्व में कांग्रेस कैसा प्रदर्शन कर रही है? उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं... यह वे (कांग्रेस सदस्य) तय करें कि उनके (राहुल गांधी के) नेतृत्व से लाभ हो रहा है या नहीं... उनके द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व करने पर हम टिप्पणी कैसे कर सकते हैं...?

Ram Madhav,BJP: Rahul Gandhi is leader of Congress. It's for them to decide if his leadership is beneficial to them or not. How can we comment on his leadership for Congress?He tried his electoral mettle in recent polls&brought some victories to Congress,there's no doubt about it pic.twitter.com/CJTIQdgmwB