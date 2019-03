प्रमोद सावंत ने राजभवन में रात 2 बजे आयोजित समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

खास बातें गोवा के मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने दिलाई शपथ मनोहर पर्रिकर के निधन से खाली हुआ था पद

प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) गोवा के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Goa) बन गए हैं. प्रमोद सावंत ने (Pramod Sawant) रात 2 बजे राज्यभवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनियता की शपथ ली. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant News) को गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पद और गोपनियता की शपथ दिलाई. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant News) के साथ-साथ दो डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली. MGP के सुदिन धवलिकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFP) के विजय सरदेसाई डिप्टी सीएम बनाए गए हैं. सोमवार देर रात आयोजित समारोह में प्रमोद सावंत और दो डिप्टी सीएम के अलावा 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली. शपथ समारोह से पहले प्रमोद सावंत ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे निभाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी. मैं जो भी कुछ हूं मनोहर पर्रिकर की वजह से ही हूं. उन्होंने ही मुझे राजनीति में लाया और उन्हीं के बदौलत मैं गोवा विधानसभा का स्पीकर बना.

Goa: Pramod Sawant takes oath as the new Chief Minister of the state, at the Raj Bhavan. pic.twitter.com/bFq1j1B80t — ANI (@ANI) March 18, 2019

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के रविवार को हुए निधन के बाद से यह पद खाली था. मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) का कैंसर की बीमारी से जूझते हुए 63 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया था. मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar Dies) अग्नाशय कैंसर से पीड़ित थे. मनोहर पर्रिकर गोवा में एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें भाजपा के साथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी, एमजीपी और निर्दलीय शामिल रहे. बताया जाता है कि गोवा विधानसभा के अध्यक्ष प्रमोद सावंत मनोहर पर्रिकर के बेहद करीबी हैं.

Goa: 11 leaders, including Sudin Dhavalikar of Maharashtrawadi Gomantak Party and Vijai Sardesai of Goa Forward Party, also take oath at the Raj Bhavan as cabinet ministers. pic.twitter.com/TQzT6WaasO — ANI (@ANI) March 18, 2019

Goa: BJP's Manohar Ajgaonkar, Mauvin Godinho, Vishwajit Rane, Milind Naik and Nilesh Cabral, Goa Forward Party's Vinod Palyekar and Jayesh Salgaonkar & Independent MLAs Rohan Khaunte and Govind Gawade also took oath at the Raj Bhavan as state cabinet ministers. pic.twitter.com/WpVlc2YWCJ — ANI (@ANI) March 18, 2019

हालांकि प्रमोद सावंत के नाम को लेकर सहयोगी दलों ने जबर्दस्त सौदेबाजी की. इसका नतीजा यह है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेता सुदीन धवलिकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFP) के नेता विजय सरदेसाई उपमुख्यमंत्री बनाए जाएंगे. हालांकि इससे पहले दिन भर सियासी ड्रामा होता रहा. एक तरफ मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार हो रहा था तो दूसरी तरफ कुर्सी को लेकर उठापटक चलती रही. कांग्रेस ने मनोहर पर्रिकर के निधन से पहले और मृत्यु की खबर आते ही राज्य में सरकार बनाने का दावा ठोक दिया. आज कांग्रेस विधायक राज्यपाल से मिल भी आए. वे सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. विधानसभा का गणित कुछ इस तरह है.

चालीस सदस्यों की गोवा विधानसभा में अभी चार जगह खाली हैं. 36 विधायकों में बीजेपी के पास स्पीकर को मिला कर 12 विधायक हैं. उसे एमजीपी और जीएफपी के तीन-तीन विधायकों का समर्थन हासिल है. तीन निर्दलीय भी सरकार के साथ हैं. इन्हें मिला कर बीजेपी के पास 21 विधायक होते हैं जो बहुमत के आंकड़े से दो ज्यादा हैं. उधर, कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं. उसके साथ एनसीपी का भी एक विधायक है.

कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को छोटी पार्टियों ने इसी शर्त पर समर्थन दिया था कि मनोहर पर्रिकर सीएम बनें. अब वे नहीं रहे इसलिए कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के आधार पर मौका मिलना चाहिए था.

कौन हैं प्रमोद सावंत?

पेशे से किसान और आर्युर्वेदिक डॉक्टर प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा विधानसभा के अध्यक्ष हैं. 45 वर्षीय डॉ. सावंत की पत्नी सुलक्षणा भी बीजेपी की नेत्री हैं और साथ में शिक्षिका भी हैं. गोवा बीजेपी के नेता 45 साल के डॉ. प्रमोद सावंत का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ. सैंकलिम विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए डॉ. प्रमोद सावंत का पूरा नाम डॉ. प्रमोद पांडुरंग सावंत है. उनकी मां पद्मिनी सावंत और पिता पांडुरंग सावंत हैं. प्रमोद सावंत ने आयुर्वेदिक चिकित्सा में महाराष्ट्र के कोल्हापुर की गंगा एजुकेशन सोसायटी से ग्रेजुएशन किया था. इसके बाद उन्होंने सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन पुणे की तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से किया. प्रमोद सावंत किसान और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रेक्टिशनर हैं.

