रामलाल की जगह बीएल संतोष को बनाया गया BJP का नया संगठन महासचिव

रामलाल की जगह बी एल संतोष को बीजेपी का संगठन महासचिव बनाया गया है. आपको बता दें कि एक दिन पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल को वापस बुला लिया था. रामलाल को RSS के अखिल भारतीय सह-प्रमुख की बागडोर सौंपी गई. आरएसएस के इस बदलाव को रामलाल की संठगन में मूल वापसी के तौर पर भी देखा जा रहा है. दरअसल रामलाल,बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद से हटना चाहते थे और उन्होंने यह इच्छा पार्टी से भी जताई थी. रामलाल ने 30 सितंबर 2017 को पीएम मोदी के नाम एक खत लिखा था. इस चिट्ठी में उन्होंने जाहिर किया था कि इस दायित्व को निभाते हुए मुझे 11 वर्ष बीत चुके हैं, मेरी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों से परामर्श करके किसी अन्य को यह कार्य सौपें ताकि तेज गति से काम हो सके.

BL Santosh, Joint General Secretary Organisation has been appointed National General Secretary Organisation of Bharatiya Janata Party (BJP). pic.twitter.com/711zBlzh6I