गुजरात के सर क्रीक में लावारिस नावें मिलने के बाद दक्षिण भारत में आतंकी हमले का अलर्ट

कश्मीर के मुद्दे को लेकर वैश्विक स्तर पर चौतरफा 'मात' मिलने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है. इस बीच गुजरात के सर क्रीक में संदिग्ध नावें मिलने से हड़कंप मच गया है. सेना को खुफिया जानकारी मिली है कि आतंकी भारत के दक्षिणी हिस्से में हमला करने की साजिश रच सकते हैं. सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि गुजरात के सर क्रीक में संदिग्ध नावें पाई गईं हैं. इसके बाद आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है. यह चेतावनी गुजरात के कच्छ क्षेत्र के जरिए पाकिस्तानी कमांडो के भारतीय क्षेत्र में घुसने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद आई है. सूचना के बाद गुजरात में सभी बंदरगाहों को अलर्ट पर रखा गया था. ऐसी आशंका जताई गई थी कि पाकिस्तानी कमांडो भारतीय जल सीमा में घुसपैठ करने और आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Lt Gen S K Saini, GOC-in-C, Army Southern Command: We've inputs that there may be a terrorist attack in southern part of India. Some abandoned boats have been recovered from Sir Creek. We're taking precautions to ensure that designs of inimical elements & terrorists are stalled. pic.twitter.com/p2gs24pAN8