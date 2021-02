दादरा एवं नगर हवेली के सांसद मोहन संजीभाई ढेलकर का शव मुंबई के होटल में मिला, खुदकुशी की आशंका

दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन ढेलकर का शव (Dadra and Nagar Haveli MP Died Suicide Suspected ) मुम्बई के एक होटल में मिला है. मरीन ड्राइव के होटल सी ग्रीन में उनका शव मिला है. उनके खुदकुशी करने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं. पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं कि उनकी मौत की वजह क्या रही.

Maharashtra: Dadra and Nagar Haveli MP Mohan Delkar allegedly died by suicide at a hotel in South Mumbai. His body has been sent for postmortem. Police present at the spot, investigation being carried out. More details awaited. pic.twitter.com/8iDrOxbUuA