BoysLockerRoom : गैंगरेप की प्लानिंग करने वाले नाबालिग लड़कों की ग्रुप चैट वायरल, इंस्टाग्राम से मांगी गई जानकारी

जानकारी के मुताबिक इस ग्रुप में दिल्ली के बड़े स्कूलों के 11वीं और 12वीं के छात्र हैं. जोकि लड़कियों की तस्वीरें बिना उनकी जानकारी के न सिर्फ साझा करते थे बल्कि उन पर अश्लील टिप्पणी भी करते थे. कई चैट्स में देखा गया है कि छात्र बड़े सामान्य तरीकों से बलात्कार और यौन शोषण जैसी बाते करते हैं. वो अपने ही क्लास की लड़कियों के गैंगरेप की बातें करते हुए भी नजर आ रहे हैं.

जब सोशल मीडिया के जरिए मामला लोगों के संज्ञान में आया तो #boyslockerroom ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. लोग इस ग्रुप के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे. जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने भी हस्तक्षेप किया और ग्रुप से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है. दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस और इंस्टाग्राम को नोटिस भेजकर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कदम उठाने की अपील की है.

why are “boys locker room” chats so normalised? how is it okay to comment cheaply on a girl's physical appearance? this should not be normalised. an incident took place today which makes me feel unsafe as a woman. i stand against it, action should be taken. — anuvaa (@anuvaa1) May 3, 2020

It all narrows down to the fact that they feel they can easily fet away with this, and that's why don't think twice before doing such stuff. “Remove your dp, change your username & bio” “Report her stories” “Give her rape threats”. (1/4) #boyslockerroom — Tanya (@tanyadubeyy) May 3, 2020

They are mature enough to sexualize young girls.

And if they don't face social sanctions for their actions, they'll just get deeper into the toxic male solidarity that protects perverts and carry it to college hostels and workplaces.

They must face consequences. #boyslockerroom — Iqra Khilji (@Iqra_K_) May 4, 2020

मुंबई पुलिस, जोकि सोशल मीडिया पर अपने खास अंदाज के लिए जानी जाती है. ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है औक कार्रवाई की बात की है.

सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स के मुताबिक Bois Locker Room के कुछ मेंबर्स ने उन लड़कियों को अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी भी दी है जिन्होंने इस ग्रुप के खिलाफ शिकायत की थी. और इस मामले का बाद इन्होंने एक नया ग्रुप भी बना लिया है.