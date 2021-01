वैक्सीन भेजने पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने 'हनुमान जी' का फोटो शेयर कर कहा थैंक्स, PM मोदी ने यूं दिया रिएक्शन..

ब्राजीली राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में हनुमान जी की संजीवनी बूटी ले जाते हुए फोटो साझा करते हुए धन्यवाद भारत लिखा है और पीएम मोदी का आभार जताया है. उन्होंने दोनों देशों को एक प्रमुख भागीदार बताया है. उन्होंने लिखा, "नमस्कार, प्रधानमंत्री @narendramodi..ब्राजील ऐसे प्रयासों में शामिल होकर वैश्विक बाधा को दूर करने के लिए एक महान भागीदार होने के लिए सम्मानित महसूस करता है.. भारत से ब्राजील टीकों का निर्यात कर हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद. Dhanyavaad!"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजीली राष्ट्रपति के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि भारत स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में सहयोग जारी रखेगा. उन्होंने लिखा, "यह सम्मान हमारा है, राष्ट्रपति @jairbolsonaro... कोविड -19 महामारी से एक साथ लड़ने में ब्राजील एक विश्वसनीय भागीदार होना चाहिए. हम स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने पर अपना सहयोग जारी रखेंगे."

The honour is ours, President @jairbolsonaro to be a trusted partner of Brazil in fighting the Covid-19 pandemic together. We will continue to strengthen our cooperation on healthcare. https://t.co/0iHTO05PoM