"किसी भी तरह की सहायता के लिए तैयार" : उत्तराखंड में भारी तबाही के बाद ब्रिटेन के PM ने बढ़ाया मदद का हाथ 

बोरिस जॉनसन ने अपने ट्वीट में कहा, "मेरी संवेदनाएं ग्लेशियर फटने के बाद आई विकराल बाढ़ का सामना कर रहे भारत के लोगों और उत्तराखंड के बचावकर्मियों के साथ हैं. संकट की इस घड़ी में ब्रिटेन भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है."

My thoughts are with the people of India and rescue workers in Uttarakhand as they respond to devastating flooding from the glacier collapse. The UK stands in solidarity with India and is ready to offer any support needed.