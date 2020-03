ब्रिटिश पीएम के कोरोना से संक्रमित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया यह ट्वीट

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) भी कोरोनावायरस (Coronavirus) के शिकार हो गए हैं. बोरिस जॉनसन की 'कोविड 19 (Covid-19)' की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इस बात की जानकारी बोरिस जॉनसन ने ट्वीट के जरिये दी है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) को एक योद्धा बताया है और कहा है कि वो इस संकट से बाहर आ जाएंगे. अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि आप आप एक योद्धा हैं और आप इस चुनौती को भी पार करेंगे. आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना और स्वस्थ्य ब्रिटेने के लिए शुभकामनाएं"

Dear PM @BorisJohnson,



You're a fighter and you will overcome this challenge as well.



Prayers for your good health and best wishes in ensuring a healthy UK. https://t.co/u8VSRqsZeC