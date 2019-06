कर्नाटक में जेएसडब्ल्यू भूमि सौदे के विरोध में रात भर धरने पर डटे रहे बीएस येदियुरप्पा

जेएसडब्ल्यू भूमि सौदे में राज्य सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य बीजेपी प्रमुख बीएस येदियुरप्पा (BS Yeddyurappa) बेंगलुरू में पूरी रात धरने पर डटे रहे. धरना के दूसरे दिन उनके साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने भी धरना स्थल पर ही रात गुजारी. बीजेपी का आरोप है कि जेएसडब्ल्यू स्टील को सत्ताधारी कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन ने बेहद सस्ती दरों पर जमीन आवंटित की है. बीजेपी का कहना है कहा कि राज्य सरकार ने जेएसडब्ल्यू को 3667 एकड़ जमीन एक लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाने का फैसला लिया है.

Karnataka: BJP State Chief BS Yeddyurappa and other BJP leaders during the party's all night dharna in Bengaluru against the JSW land deal. BJP has alleged that the state government would get kickbacks once the deal is finalized. pic.twitter.com/DUK1FmNkGM