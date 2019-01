जम्मू-कश्मीर : पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी में एक जवान शहीद

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर और राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलाबारी में बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विनय प्रसाद शहीद हो गए हैं. जवान कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात था. बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतररष्ट्रीय सीमा पर मंगलवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी की.

