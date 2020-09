BSF ने नाकाम की देश विरोधी तत्वों की कोशिश, AK-47 समेत अन्य हथियार बरामद

सरहद की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force) के जवानों ने पंजाब के अबोहार में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर (India Pakistan Border) पर राष्ट्रविरोधी तत्वों की ओर से की गई हथियारों की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया. बीएसएफ की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई है. इस दौरान, बीएसएफ की टुकड़ी ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं.



बीएसएफ ने शनिवार को ट्वीट में कहा, "बीएसएफ जवानों की टुकड़ी ने देश विरोधी तत्वों की हथियार तस्करी की कोशिशों को नाकाम कर दिया. पंजाब के फिरोजपुर जिले के अबोहार में भारत-पाक सीमा पर तस्करी की कोशिशों को नाकाम करते हुए बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप पकड़ी गई है. इसमें तीन AK-47 राइफल, 6 मैगजीन और 91 राउंड्स, दो M-16 राइफल के साथ 4 मैगजीन और 57 राउंड तथा दो पिस्टल के साथ 4 मैगजीन तथा 20 राउंड शामिल हैं."

On 12 Sept' 2020, alert BSF troops foiled attempt by anti-national elements & recovered 03 AK-47 rifles with 06 magazines & 91 rds, 02 M-16 Rifles with 04 magazines & 57 Rds and 02 Pistols with 04 magazines & 20 rds along Indo-Pak border of Abohar, Distt Ferozepur, Punjab.

(1/n) pic.twitter.com/dYgCh3sM7q