टि्वटर पर आईं मायावती तो तेजस्वी यादव बोले- आपने मेरी बात मानी, मुझे बहुत खुशी हुई

बहुजन समाज पार्टी (BSP)की मुखिया मायावती (Mayawati) आखिरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टि्वटर पर सक्रिय हो गई हैं. मायावती का टि्वटर हैंडल पिछले साल अक्टूबर महीने में बनाया गया था, लेकिन पहला ट्वीट 22 जनवरी 2019 को किया गया. पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा है, 'हेलो, भाई और बहनों. मैं आदर सम्मान के साथ टि्वटर परिवार से खुद का परिचय करा रही हूं. यह मेरी शुरुआत है. भविष्य की बातचीत, टिप्पणी @sushrimayawati आधिकारिक टि्वटर हैंडल पर होंगी. शुक्रिया.'

आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने मंगलवार को उनका टि्वटर पर स्वागत किया. उन्होंने कहा कि आपने टि्वटर पर आने के मेरे आग्रह को माना उसके लिए शुक्रिया. तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद ही लोगों को महसूस हुआ कि मायावती टि्वटर पर आई गईं हैं. तेजस्वी ने ट्वीट किया, 'आखिरकार आपको यहां देखकर खुशी हुई. हमारी 13 जनवरी को लखनऊ में हुई बैठक में टि्वटर ज्वाइन करने के मेरे आग्रह को मानने और उसका सम्मान करने पर खुशी हुई.'

Finally glad to see you here. Happy that you acknowledged and respected my request of joining twitter during our meeting in Lucknow on 13th January. Warm Regards https://t.co/SzHlRkBPAB