BSP सांसद दानिश अली ने गृह मंत्री से मध्य प्रदेश के बैतूल में फंसे मजदूरों को घर भेजने की व्यवस्था करने की मांग की

लोकसभा सदस्य कुंवर दानिश अली ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आग्रह किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे कामगारों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की जाए.बसपा सांसद ने पत्र में कहा, ''अचानक लॉकडाउन लागू होने से हज़ारों की संख्या में लोग अलग अलग जगहों पर फंस गए जिसके कारण उनको भारी दिक़्क़तों का सामना कर पड़ रहा है. ''अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा के कई लोगों के मध्य प्रदेश के बैतूल में फंसे होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की तत्काल मदद की जाए.अली ने गृह मंत्री से आग्रह किया, '' सरकारी नियमों के मुताबिक़ 21 दिन तक लॉकडाउन में क्वारन्टाइन (पृथक) रहने के बाद अगर कोरोना का कोई लक्षण नहीं मिलता है तो सभी को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए. ''

I appeal Hon'ble HM @AmitShah ji to help 35 people including women n children from my constituency Amroha, on d way coming back from Bangalore in their private vehicles, stranded in Betul, MP during this lockdown. With no #Corona symptoms in 21 days they can be allowed to return. pic.twitter.com/ptXZJb9B2M