मायावती का बड़ा ऐलान- 'UP-उत्तराखंड' में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी BSP, मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी. पार्टी सभी सीटों पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी.

BSP will not forge any alliance with any political party for the upcoming Assembly elections in Uttar Pradesh and Uttarakhand. The party will contest the elections in all Assembly constituencies on its own: BSP chief Mayawati pic.twitter.com/ZvAMgCIKmN